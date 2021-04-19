Заявление президента Грузии о помиловании Руруа вызвало неоднозначную реакцию

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, касающееся помилования совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, прокомментировали лидеры оппозиции.

Президент заявила, что помилует Георгия Руруа в случае, если власти и оппозиция подпишут соглашение по выходу из политического кризиса.

Освобождение Руруа из заключения является одним из главных требований оппозиции, которая бойкотирует работу парламента.

Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8. Тбилисский городской суд в июле 2020 года признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия, и приговорил к четырем годам заключения.

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе назвала форму обращения президента неправильной, так как для "надпартийного человека" говорить на языке ультиматума – ошибка.

"Если будет так, то подпишу, не будет – не подпишу. Что это значит? Очень странное заявление. Зурабишвили не то что не должна ставить ультиматумы, а своим решение должна способствовать определенному шагу со стороны оппозиции. Выдвижение ультиматумов я считаю не правильным со стороны надпартийного президента", – сказала Бурджанадзе.

В отличие от лидера "Единой Грузии" заявление главы государства положительно оценил лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, который считает, что для освобождения Руруа есть все предпосылки.

"Сейчас настал такой момент, когда все мы должны сделать шаг к тому, чтобы прийти к какому-либо соглашению, чтобы показать новую политическую культуру нашему обществу, нашим западным партнерам, которые проделали потрясающую работу за эти шесть месяцев. Я надеюсь, что соглашение будет подписано в ближайшее время, и вскоре мы увидим освобождение Георгия Руруа. Для этого существуют все предпосылки. Уверен, что скоро мы увидим на свободе Нику Мелия", – сказал Вашадзе.

В позитивном ключе оценила заявление президента и лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе. По ее словам, именно президент решила сделать первый шаг для того, чтобы разрядить кризис.

"Это решение президента в очередной раз доказывает, что она увидела возможность того, что это соглашение может быть широким. Вопрос Руруа был одним из ключевых, чтобы показать нам, что правительство сделало этот шаг, и в этом случае президент решила сделать первый шаг для того, чтобы разрядить этот кризис, чтобы первое решение было принято ею, что очень важно и очень позитивно для того, чтобы процесс продолжился позитивно, то есть чтобы достичь широкого соглашения", – сказала Самнидзе.

Не оставили без внимания заявление Зурабишвили и в правящей команде. По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, было бы намного лучше, если бы президент больше консультировалась с большинством и меньшинством, прежде чем принимать решения.

"Будет лучше, если президент станет больше консультироваться с большинством и меньшинством. Решение такого принципиального вопроса – это дискредитация президента, но вместе с тем ожидаема различная вариация оценок, и об этом она должна была знать. Смело она взяла решение вопроса на себя, но важно то, что думают люди, которые сегодня не берут на себя ответственность перед лицом народа и государства, а также перед лицом международных партнеров", – сказал Вольский.

Накануне в Тбилиси был обнародован новый вариант соглашения, предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для урегулирования политического кризиса в Грузии. В нем, в частности, появилось условие проведения досрочных выборов в парламент Грузии в 2022 году, если правящая партия наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления в этом году.

Документ также включает пункт "о случаях, воспринятых как политизированное правосудие", согласно которому подписавшие стороны должны обязаться рассмотреть два таких дела в течение одной недели после подписания соглашения – это дела председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и одного из совладельцев оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгия Руруа. Предлагается, что вопрос должен быть решен через объявление амнистии и/или других шагов с аналогичным результатом. Также предлагается, что партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

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