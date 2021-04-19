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Представители оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210419/251511216/Podpisanie-soglasheniya-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiy-prokhodit-v-rezidentsii-prezidenta-Gruzii.html

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов, но включены вопросы досрочных выборов и освобождения "политзаключенных"

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Представители оппозиционных партий и "Грузинской мечты" подписали соглашение, предложенное президентом Евросовета, для урегулирования политического кризиса в Грузии.

Подписи под документом поставили Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"). Кроме того, бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого нацдвижения" Саломе Самадашвили подписали соглашение индивидуально.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Георгий Руруа
photo: Giorgi Rurua
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Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

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Теги:
Переговоры, Оппозиция, Грузинская мечта, Грузия

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