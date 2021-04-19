Представители оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов, но включены вопросы досрочных выборов и освобождения "политзаключенных"

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Представители оппозиционных партий и "Грузинской мечты" подписали соглашение, предложенное президентом Евросовета, для урегулирования политического кризиса в Грузии.

Подписи под документом поставили Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"). Кроме того, бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого нацдвижения" Саломе Самадашвили подписали соглашение индивидуально.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале