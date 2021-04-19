Конец кризису? Как оценили подписание соглашения власти и оппозиция Грузии

Президент Евросовета Шарль Мишель вновь собирается в Грузию и прилетит во вторник, чтобы "укрепить связи Грузии и Европы"

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подписание соглашения между властями и представителями оппозицией состоялось сегодня в президентском дворце Орбелиани.

Соглашение подписали представители правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе и Лаша Папуашвили, а так же представители шести политических партий. В качестве независимого депутата соглашение подписал Давид Бакрадзе, а так же индивидуально подписала одна из лидеров "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, в данном случае не представляя интересы всей партии.

Что же касается в целом "Единого национального движения", а также "Европейской Грузии" и "Лейбористской партии" - лидеры воздержались от подписания документа.

На церемонии подписания присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан. По видеосвязи за процессом наблюдал из Брюсселя президент Европейского совета Шарль Мишель.

Всех присутствующих поприветствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Перед тем, как поставить свою подпись под соглашением, каждый политик поблагодарил иностранных партнеров за поддержку и терпение.

Давид Бакрадзе, независимый член парламента:

"Я, как индивидуальный член парламента, подписываю это соглашение, так как это соглашение нужно европейскому и евроатлантическому будущему Грузии. Потому что нам нужно, чтобы президент Мишель, наши друзья в Вашингтоне и Брюсселе увидели, что грузинское общество заслуживает помощи и поддержки, и заслуживает лучшее будущее".

Саломе Самадашвили, "Единое национальное движение":

"Подписание сегодня этого документа подтверждает одну-единственную вещь – у нашей страны и нашего государства нет другой альтернативы, кроме как европейского будущего. Подписанием этого документа Грузия делает еще один шаг навстречу Европе, поэтому я решила подписать это соглашение".

Алеко Элисашвили, "Граждане":

"Я представляю партию "Граждане", мы представлены в парламенте вдвоем и были одними из первых, кто подписал соглашение, за что бы заслужили огромную ненависть и неприязнь, но сегодняшний день доказал, что то, что мы сделали, было правильно".

Бадри Джапаридзе, "Лело для Грузии":

"Это документ, который должен заложить фундамент важнейшим переменам в нашей стране, важнейшим реформам, в результате которых Грузия должна сделать большой шаг в направлении интеграции в евроатлантические структуры".

Мамука Хазарадзе, "Лело для Грузии" :

"Хочу пожелать, чтобы сегодняшний день стал переломной точкой ради быстрого развития нашей страны. Мы очень много лет потеряли, стоя на одном месте и, можно сказать, делая шаги назад".

Зураб Джапаридзе, "Гирчи – больше свободы":

"Процесс переговоров был очень трудным. Я знаю, что огромное количество людей смотрит на подписание этого документа с большой надеждой, во время всех этих переживаний у людей все-таки есть надежда, что мы подпишем этот документ и в стране что-то изменится в положительную сторону".

Вахо Мегрелишвили, "Новый политический центр – Гирчи":

"Я понимаю, что это наша ответственность. Если мы желаем интеграции в европейские и евроатлантические структуры, мы должны научиться говорить друг с другом".

Лаша Папуашвили, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия":

"Лично я подписываю это соглашение именно потому, чтобы выбор, сделанный гражданами 31 октября был полностью отображен в нашем парламенте, выбор наших избирателей был представлен в этом парламенте, ведь только путем согласия между партиями мы сможем побороть все трудности, главной из которых является пандемия".

Хатуна Самнидзе, "Республиканская партия":

"Я верю, что подписанием этого документа мы сможем окончить политические гонения, сможем сотрудничать, сможем закончить вражду в грузинской политике, закончить противостояние и развеять представление, что эта страна черно-белая".

Арчил Талаквадзе, председатель парламента Грузии, "Грузинская мечта – демократическая Грузия":

"Сегодня, действительно, очень важный день для всей Грузии, который связан с усилением грузинской демократии. И те фундаментальные демократические реформы, которые мы провели с партнерами, дают нам возможность сегодня видеть многопартийный и представительный парламент".

Георгий Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели":

"Сегодняшний день, действительно, очень важный. И хочу сказать, что сегодня нет проигравших – мы сегодня все победители. В первую очередь победили граждане Грузии, грузинский народ, победило наше государство, потому что мы показали, что мы – часть европейской цивилизации. Соглашение, консенсус, компромисс – это и есть европейский стандарт, и я уверен, что мы продолжим это европейское развитие".

По завершении церемонии, Шарль Мишель заявил, что несмотря на то, что он находится в Брюсселе, "сегодня его сердце в Грузии". После подписания соглашения стало известно, что президент Евросовета вновь собирается в Грузию и прилетит он завтра же, во вторник.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

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