Антикоррупционное агентство Грузии возбудило в прошлом году 66 уголовных дел

В 2020 году в антикоррупционное агентство СГБ поступило 55 жалоб от граждан, на основании 12 из которых были заведены уголовные дела

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии в 2020 году начало расследование 66 уголовных дел, по которым 72 человека были обвинены во взяточничестве и/или пособничестве взяточничеству, злоупотреблении служебным положением, халатности, мошенничестве в особо крупных размерах, хищениях и других фактах, говорится в отчете СГБ Грузии.

В 2020 году в антикоррупционное агентство СГБ поступило 55 жалоб от граждан, на основании 12 из которых были заведены уголовные дела, 12 изучаются, 23 отправлены в другие ведомства, а восемь не имели состава преступления, говорится в отчете СГБ. Согласно документу, в результате мероприятий по борьбе с коррупцией, проводимых Службой государственной безопасности, значительно возросла вовлеченность граждан в этот процесс.

"Антикоррупционное агентство СГБ продолжало проведение оперативно-розыскных, следственных, аналитических и профилактических мероприятий. В целях искоренения коррупции и обеспечения национальной безопасности в отчетном периоде Служба уделяла особое внимание реализации профилактических мер и выявлению коррупции на ранней стадии", - говорится в отчете.

Как сообщают в ведомстве, одним из основных приоритетов было укрепление эффективных механизмов противодействия коррупции и создание прочной институциональной основы в этом отношении.

В Грузии наказуемым является как получение, так и дача взятки. При этом получение взятки карается лишением свободы на срок от шести до 15 лет. А дача взятки - штрафом или лишением свободы от трех до восьми лет.

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