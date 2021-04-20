Утром в девять - посол ЕС назначил рандеву грузинским парламентариям

Карл Харцель сегодня утром пригласил всех членов парламента Грузии в представительство ЕС на церемонию подписания документа президента Евросовета "Будущий путь Грузии"

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Всех избранных членов парламента Грузии посол ЕС ждет во вторник, 20 апреля, в девять утра на церемонию подписания соглашения о разрешении политического кризиса в представительстве Евросоюза в Тбилиси.

photo : courtesy of EU Delegation Georgia Соглашение о разрешении политического кризиса. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС

Представители грузинской оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса>>

"Обращаюсь ко всем избранным членам парламента Грузии - приглашаю на подписание Соглашения во вторник в 9 часов утра. Большое спасибо", - написал Харцель в Twitter.

Во вторник в Тбилиси прилетает и главный медиатор между грузинскими властями и оппозицией президента Евросовета Шарль Мишель. Именно предложенный им документ "Будущий путь Грузии" подписали стороны накануне в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани.

Документ "Будущий путь Грузии" от имени своих партий подписали Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), а также в индивидуальном порядке бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

photo : courtesy of EU Delegation Georgia Шарль Мишель, лидеры оппозиции и правящей партии. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС

Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.