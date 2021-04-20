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Саломе Самадашвили, акция сторонников ЕНД против итогов выборов

Саломе Самадашвили уходит из "Единого национального движения"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (382)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210420/251512987/Salome-Samadashvili-ukhodit-iz-Edinogo-natsionalnogo-dvizheniya.html

Один из лидеров главной оппозиционной партии, не подписавшей соглашение Шарля Мишеля, поняла, что ее пути с соратниками разошлись - она входит в парламент

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Один из лидеров "Единого национального движения" Саломе Самадашвили выходит из партии.

Это решение бывший постоянный представитель Грузии в Евросоюзе приняла после того, как ее партия отказалась подписывать предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем документ о выходе из политического кризиса. Самадашвили подписала его в индивидуальном порядке.

Шарль Мишель, лидеры оппозиции и правящей партии. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
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"Смешно и инфантильно выглядит позиция ЕНД - без освобождения Мелия (председатель партии - ред.) мы не подпишем этот документ, но пусть подписывают другие и освобождают Мелия и Руруа,аи мы назовем их предателями. Но после освобождения Мелия сами собираются войти в парламент. Неловко как-то, только это могу сказать. Я не буду кидаться грязью, моего места в этой неопределенности нет. Успехов", - пишет Саломе Самадашвили в Facebook.

До этого "Единое национальное движение" покинул ее председатель - Григол Вашадзе.

Документ "Будущий путь Грузии" от имени своих партий подписали  Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), а также в индивидуальном порядке бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными". К последним оппозиция относит находящихся в заключении председателя "Национального движения" Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

Саломе Самадашвили вместе с остальными депутатами из оппозиции займет пустующие все это время места в парламенте Грузии.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (382)
Теги:
Единое Нацдвижение, Политика, Грузия

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