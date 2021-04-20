Президент Евросовета вновь летит в Тбилиси

Шарль Мишель на этот раз собирается обсудить с политическими кругами Грузии следующие шаги после подписания соглашения о выходе из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибывает во вторник, 20 апреля, в Тбилиси. Об этом он заявил во время видеовключения во Дворце Орбелиани, где накануне состоялось подписание соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией.

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"Имею честь сообщить, что 20 апреля я прилетаю в Грузию, чтобы встретиться с каждым из вас, чтобы выразить свое уважение и вместе с вами обсудить следующие шаги в усилении связей между Грузией и Евросоюзом. С нетерпением жду встречи с вами", - сказал Шарль Мишель.

В понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем.

Документ "Будущий путь Грузии" от имени своих партий подписали Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), а также в индивидуальном порядке бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

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