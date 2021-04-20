Чистка в рядах "Грузинской мечты": несколько человек исключили из партии

Нескольких членов правящей партии исключили из команды за связи с оппозиционными партиями

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Из рядов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" исключили несколько человек из-за тайных связей с разными оппозиционными партиям, говорится в заявлении зестафонской областной организации партии.

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Соответствующее решение было принято 17 апреля на заседании бюро областной организации Зестафони, на котором присутствовал полный состав бюро. Однако заявление было распространено сегодня.

"Во избежание каких-либо неточностей и возможных политических спекуляций, заявляем, что … из-за категорически неприемлемых связей с различными оппозиционными партиями, с руководством партии единогласно было решено исключить Майю Кахниашвили, Левана Чантуридзе и еще несколько членов из рядов партии", – отмечено в заявлении.

В правящей партии отмечают, что указанные лица не являются членами партии "Грузинская мечта" с 17 апреля текущего года.

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