Чистка в рядах "Грузинской мечты": несколько человек исключили из партии

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Из рядов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" исключили несколько человек из-за тайных связей с разными оппозиционными партиям, говорится в заявлении зестафонской областной организации партии.
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Соответствующее решение было принято 17 апреля на заседании бюро областной организации Зестафони, на котором присутствовал полный состав бюро. Однако заявление было распространено сегодня.
"Во избежание каких-либо неточностей и возможных политических спекуляций, заявляем, что … из-за категорически неприемлемых связей с различными оппозиционными партиями, с руководством партии единогласно было решено исключить Майю Кахниашвили, Левана Чантуридзе и еще несколько членов из рядов партии", – отмечено в заявлении.
В правящей партии отмечают, что указанные лица не являются членами партии "Грузинская мечта" с 17 апреля текущего года.
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