Премьер-министр Грузии приступил к работе, переболев коронавирусом

Полный курс лечения Ираклий Гарибашвили прошел в домашних условиях под наблюдением врачей, параллельно работая в дистанционном режиме

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Глава правительства чувствует себя хорошо и с сегодняшнего приступил к работе в обычном режиме.

В рабочем графике Ираклия Гарибашвили встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибывает в Тбилиси сегодня.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.