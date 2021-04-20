Премьер-министр Грузии приступил к работе, переболев коронавирусом

Политика
Получить короткую ссылку
3501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/250998871.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210420/251516728/Premer-ministr-Gruzii-pristupil-k-rabote-perebolev-koronavirusom.html
Полный курс лечения Ираклий Гарибашвили прошел в домашних условиях под наблюдением врачей, параллельно работая в дистанционном режиме
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Глава правительства чувствует себя хорошо и с сегодняшнего приступил к работе в обычном режиме.
В рабочем графике Ираклия Гарибашвили встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибывает в Тбилиси сегодня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.