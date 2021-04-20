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Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии приступил к работе, переболев коронавирусом

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (189)
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Полный курс лечения Ираклий Гарибашвили прошел в домашних условиях под наблюдением врачей, параллельно работая в дистанционном режиме

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Глава правительства чувствует себя хорошо и с сегодняшнего приступил к работе в обычном режиме.

В рабочем графике Ираклия Гарибашвили встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибывает в Тбилиси сегодня.

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Темы:
Правительство Грузии (189)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ираклий Гарибашвили, Правительство, Грузия

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