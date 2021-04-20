Президент Евросовета приехал в Грузию

Запланированы встречи главы Евросовета с представителями грузинских властей и оппозиции

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию - самолет иностранного гостя приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад.

Представители грузинской оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса>>

Первую встречу он проведет с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего они сделают совместное заявление для СМИ.

Также запланирована встреча Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, а также с представителями политических партий в законодательном органе страны.

В конце дня президент Грузии примет Шарля Мишеля на ужине. Он покинет Грузию завтра утром.

В понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем.

Документ "Будущий путь Грузии" от имени своих партий подписали Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи - больше свободы"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), а также в индивидуальном порядке бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Подпись под документом отказались поставить три партии: самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение", "Европейская Грузия" и Лейбористская партия Грузии.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, так же, как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

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