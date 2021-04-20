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Шарль Мишель на переговорах в столице Грузии 20 апреля 2021 года

"Было непросто" - президент Евросовета о завершении политического кризиса в Грузии

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Политика
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При посредничестве Евросовета власти и оппозиция Грузии подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Политический кризис в Грузии подошел к концу, в стране начинается новый этап сотрудничества между властями и оппозицией, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.

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Накануне в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и большая часть оппозиционных партий подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем. После этого президент Евросовета приехал в Грузию.

"Политический кризис подошел к концу... Сегодня этап нового начала, которое требует много труда. Я должен отметить, что грузинские лидеры сегодня достигли соглашения, и это достижение принадлежит вам. Мне хорошо известно, какие большие усилия потрачены на это. Мне хорошо известно, что это был нелегкий процесс", - заявил Мишель.

Как отметил президент Евросовета, данное соглашение создает хорошие условия для проведения будущих реформ, в том числе избирательной и судебной реформы.

Карл Харцель
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Президент Евросовета представил новое соглашение для выхода из кризиса в Грузии

Подписание соглашения поприветствовала и президент Грузии.

"Сегодня с утра на документе новые подписи, и это значит, что динамика, которая началась вчера продолжается.  Очень надеюсь, что она продолжится в последующие дни, и мы примем совершенный результат. И это будет и есть победой всех и, в первую очередь, для этой страны", - заявила Зурабишвили.

Глава государства отметила, что политический кризис в стране надоел жителям страны.

"Общество устало, переутомилось. Была напряженность из-за этой поляризации, противостояния и этих непрекращающихся беспорядков… Поэтому сегодня общество вздохнуло с облегчением и чувствует, что сегодняшний день является днем их победы", - отметила Зурабишвили.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, так же, как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

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