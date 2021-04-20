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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Дзабирадзе: "Национальное движение" предпочтет улице парламент

Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210420/251521593/Dzabiradze-Natsionalnoe-dvizhenie-predpochtet-ulitse-parlament.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что партия "Единое национальное движение", которая не приняла участие в подписании соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, в итоге изменит свою позицию

Политика
Дзабирадзе: "Национальное движение" предпочтет улице парламент

"С визитом Шарля Мишеля документ подпишет и "Национальное движение". Шарль Мишель, скорее всего, отдельно встретится с ЕНД. Думаю, что в данном случае, "Национальное движение" просто набивает себе цену, и этот процесс завершится. Если так не произойдет, они останутся на улице… Оппозиция, оставшаяся на улице, окажется в очень плохой ситуации и западные партнеры будут настроены по отношению к ним не так уж и доброжелательно. Исходя из этого, будучи на улице, им однозначно грозит маргинализация", – заявил Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

В понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем.

Шарль Мишель на переговорах в столице Грузии 20 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Было непросто" - президент Евросовета о завершении политического кризиса в Грузии

Новая версия документа, так же как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Подпись под документом отказались поставить три партии: самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение", "Европейская Грузия" и Лейбористская партия Грузии.

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