Дзабирадзе: "Национальное движение" предпочтет улице парламент

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что партия "Единое национальное движение", которая не приняла участие в подписании соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, в итоге изменит свою позицию

Политика Дзабирадзе: "Национальное движение" предпочтет улице парламент

"С визитом Шарля Мишеля документ подпишет и "Национальное движение". Шарль Мишель, скорее всего, отдельно встретится с ЕНД. Думаю, что в данном случае, "Национальное движение" просто набивает себе цену, и этот процесс завершится. Если так не произойдет, они останутся на улице… Оппозиция, оставшаяся на улице, окажется в очень плохой ситуации и западные партнеры будут настроены по отношению к ним не так уж и доброжелательно. Исходя из этого, будучи на улице, им однозначно грозит маргинализация", – заявил Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

В понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем.

Новая версия документа, так же как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Подпись под документом отказались поставить три партии: самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение", "Европейская Грузия" и Лейбористская партия Грузии.