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Народный защитник Грузии Нино Ломджария

Народный защитник Грузии навестила Нику Мелия в тюрьме

photo: Ombudsman / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210420/251522089/Narodnyy-zaschitnik-Gruzii-navestila-Niku-Meliya-v-tyurme.html

Омбудсмен считает, что прокуратура сегодня же может освободить Нику Мелия без выплаты залога, если в этом заинтересованы власти

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась с председателем "Единого Национального движения" Никой Мелия, который заключен под стражу в Руставской тюрьме №12.

Мелия был арестован 23 февраля этого года, после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

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По словам Ломджария, ее интересовало, что думает Ника Мелия по поводу своего освобождения и выплаты залога.

"У нас были общие разговоры. Я вышла из тюрьмы не для того, чтобы передать послания Ники обществу. Эту функцию, вероятно, будут выполнять его адвокаты. У меня создалось впечатление, что он остается на той же позиции, которая была у него в вопросе об освобождении под залог. Я не знаю, что будет завтра и что может стать предпосылкой для изменения этой позиции", – заявила Ломджария журналистам.

Омбудсмен считает, что прокуратура сегодня же может освободить Нику Мелия без выплаты залога, конечно только в том случае, если в этом заинтересованы власти.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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"Это возможно даже без залога, и если власть заинтересована в стабилизации политической ситуации, достижении соглашения и мира, она может сделать это свободно", – сказала Ломджария.

Заключение Мелия является одним из главных предметов споров оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Накануне часть лидеров оппозиционных партий подписали новую версию документа, подготовленного при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля. Также как его предыдущий вариант, документ состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными". К последним оппозиция относит находящихся в заключении председателя "Национального движения" Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

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Теги:
Ника Мелия, Нино Ломджария, Народный защитник Грузии, Грузия

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