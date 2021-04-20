Глава Евросовета встретился с оппозиционными депутатами парламента Грузии

Президенту Евросовета оппозиционные депутаты разъяснили причины, по которым Мелия должен быть освобожден без залога

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Вопрос освобождения лидера "Единого национального движения" Ники Мелия стал основной темой на встрече президента Европейского Совета Шарля Мишеля с депутатами парламента Грузии, представляющими оппозиционные партии.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета, так же, как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

На встрече в законодательном органе присутствуют лишь те депутаты, которые подписали соглашение, предложенное Мишелем. От правящей партии на встрече присутствовали Арчил Талаквадзе и Шалва Папуашвили.

По словам бывшего члена "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, президенту Евросовета разъяснили причины, по которым Мелия должен быть освобождена без залога.

"Если правительство не использует другие механизмы для его освобождения, то на основании соглашения закон об амнистии должен быть зарегистрирован в Бюро парламента через неделю. В этом случае оппозиция начнет работать только над этим законом", – сказала Самадашвили.

По ее словам, в результате закона об амнистии после освобождения Ники Мелия в парламент так же войдут депутаты от ЕНД.

"Я надеюсь, что к нам присоединятся многие другие оппозиционные депутаты, в том числе из "Единого национального движения". Это мое желание и надежда. После этого оппозиция в полном составе может начать работать по всем другим вопросам, реформам", – сказала Саломе Самадашвили.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Грузию сегодня. Он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

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