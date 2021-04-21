Сказано - сделано: президент Грузии помилует Георгия Руруа 27 апреля

Освобождение Руруа и лидера "Национального движения" Ники Мелия было одним из главных условий прекращения оппозицией бойкота парламента

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Акт о помиловании совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа президент Грузии подпишет в начале будущей недели, сообщил представитель правящей партии, депутат Шалва Папуашвили.

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«При участии оппозиции 27 апреля, на следующей неделе, будет инициирован закон об амнистии, после чего президент сразу издаст акт о помиловании Руруа", – заявил Папуашвили.

Ранее президент заявила, что помилует Руруа в случае, если власти и оппозиция подпишут соглашение по выходу из политического кризиса.

Документ был подписан сторонами в минувший понедельник при содействии президента Евросовета Шарля Мишеля. Вопрос освобождения Руруа и еще нескольких человек, которых оппозиция считает «политзаключенными», стал одним из пунктов соглашения.

Оппозиция уже полтора года требует освобождения Руруа, считая дело против него сфабрикованным. Он был задержан в ноябре 2019 года и приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия.

Оппозиция объявила Руруа и лидера "Единого национального движения" Нику Мелия "политзаключенными" и выдвинула их освобождение в числе основных требований прекращения бойкота парламента.

Согласно достигнутой договоренности, Руруа будет освобожден 27 апреля на основе акта помилования президента. Что касается Ники Мелия, то он попадает под закон об амнистии, которая коснется всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста у парламента Грузии 20 июня 2019 года.

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