Сколько лидеру самой крупной оппозиционной партии Грузии ждать амнистии?

Амнистию Нике Мелия придется ждать не меньше месяца – депутаты от большинства, ссылаясь на регламент, заверяют, что быстрее принять законопроект не удастся

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Парламент Грузии не может принять закон об амнистии в ускоренном порядке – на это понадобится месяц, заявил член парламентского большинства Шалва Папуашвили журналистам, комментируя вопрос освобождения лидера "Единого Нацдвижения" Ники Мелия.

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Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из пунктов соглашения, составленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция подписали документ 19 апреля, одним из пунктов в котором значится, что в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех обвиняемых по протестам 20-21 июня 2019 года.

В их число входит и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, которому предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента. Оппозиция относит его к категории "политзаключенных" вместе с совладельцем оппозиционного телеканала "Мтавари" Никой Руруа. Их освобождение выдвигалось ими в качестве условия прекращения бойкота парламента.

"Наши коллеги во вторник уже будут присутствовать на заседании. Будет инициирование (законопроекта об амнистии), и согласно регламенту, предусмотрено три слушания. Этот закон не может быть принят в ускоренном порядке, поскольку является новым законом. В ускоренном порядке можно принимать только поправки. Однако, мы постараемся по возможности принять его в сжатые сроки. Понадобится примерно три недели, до одного месяца", – отметил Папуашвили.

По его словам, законопроект будет разработан вместе с коллегами из оппозиции. Депутат также отметил, что амнистия коснется всех лиц, которым предъявлено обвинения по событиям 20 июня.

"Она коснется как Ники Мелия, так и обвиняемых вместе с ним в насилии других лиц, а также полицейских", – отметил Папуашвили.

Несмотря на гарантии освобождения, "Единое национальное движение" отказывается подписывать компромиссный документ Мишеля и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

"Все подписавшие документ партии или индивиды обязались поддержать закон об амнистии. Если Мелия не согласится выйти по амнистии, ему придется дождаться суда. Что же нам делать, если человек не хочет выходить на свободу и если он в плену своей политической повестки дня, которая основана на деструкции? Наверно, нам придется проводить еще одну спецоперацию, на этот раз, чтобы вытащить его из тюрьмы", – заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. По запросу прокуратуры с него, как депутата парламента, был снят иммунитет неприкосновенности.

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