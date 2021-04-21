Маршрут тот же: активисты "Нацдвижения" устроили очередной автопробег в Рустави

Автоколонна из нескольких десятков машин с флагами направилась из Тбилиси в Рустави, где в тюрьме №12 содержится в предварительном заключении Ника Мелия

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Автопробег с требованием немедленного освобождения лидера ведущей оппозиционной партии Ники Мелия провели во вторник сторонники «Единого Нацдвижения» сразу в двух городах – Тбилиси и Рустави.

Сколько лидеру самой крупной оппозиционной партии Грузии ждать амнистии?>>

"Единое национальное движение" отказывается подписывать соглашение о выходе из политического кризиса, предложенное президентом Евросовета, и входить в парламент до тех пор, пока не будут освобождены два "политзаключенных" – лидер их партии Ника Мелия и совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа.

Акция протеста прошла под лозунгом "Пусть никто не торгует свободой Ники".

Автомобильное шествие началось с Площади Республики в Тбилиси и направилось через весь город в Рустави, где тюрьме №12 в предварительном заключении содержится Мелия.

По словам протестующих, цель акции – поддержать Нику Мелия и выразить протест против его незаконного ареста.

Лидеры ЕНД вновь заявили, что Мелия не собирается вторично вносить залог за свою свободу и требуют его безоговорочного освобождения.

На этой неделе в Тбилиси при содействии президента Евросовета Шарля Мишеля было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса, одним из пунктов которого было освобождения Мелия и все остальных обвиняемых по событиям 20 июня по амнистии и помилование Георгия Руруа.

Правящая партия подтвердила, что что законопроект об амнистии будет инициирован уже 27 апреля, однако на его принятие потребуется не меньше месяца.

По словам одного из лидеров "Национального движения" Заала Удумашвили, самый простой способ освободить Мелия – отмена прокуратурой меры пресечения в виде выплаты залога через суд.

"Ника Мелия не будет вносить залог, это дело чести. У меня вопрос к правительству: почему прокуратура не вносит в суд требование об изменении меры пресечения, если они (власти) действительно хотят, чтобы Ника Мелия был освобожден из тюрьмы", – заявил Удумашвили.

Мелия был арестован 23 февраля этого года, после того, как отказался повторно выплачивать залог. Против него ведется следствие из-за участия в акциях протеста 20-21 июня 2019 года.

Против Мелия были выдвинуты обвинения в организации группового насилия и участии в нем. До окончания следствия, по решению Тбилисского горсуда, оппозиционера освободили под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов), надели электронный браслет и запретили выходить из дома без разрешения прокуратуры. Но 1 ноября 2020 года на акции у парламента Грузии Мелия демонстративно сорвал и выбросил браслет, заявив, что это "символ несправедливости".

Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения и суд, удовлетворив ходатайство обвинения, наложил на Мелия новый залог в 40 тысяч лари, который политик принципиально отказался выплачивать. Он был задержан в офисе своей партии в ходе спецоперации.

За время, пока по делу ведется следствие, Ника Мелия стал председателем "Национального движения", второй раз избран в парламент и два раза лишен депутатской неприкосновенности по требованию прокуратуры.

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