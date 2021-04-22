Не прошло и года: посол Грузии на Украине вернулся в Киев

Шарашенидзе был отозван из Украине после назначения Саакашвили главой исполнительного комитета нацсовета реформ Украины

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев после почти годовалого перерыва, сообщила пресс-служба украинского МИД.

Посол Украины в Грузии заявил, что Саакашвили не официальное лицо в Киеве>>

Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года после того, как украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. При этом глава грузинского МИД подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Шарашенидзе не возвращался в Киев почти год.

"После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", – говорится в сообщении.

Накануне прошла встреча замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара с грузинским послом. Стороны отметили стремление активизировать развитие украино-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе. Также дипломаты обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях в этом году.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале