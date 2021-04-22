"Грузинская мечта" примет закон об амнистии без промедления

Освобождение "политзаключенных" было одним из требований оппозиции, которая подписала компромиссное соглашение с властями

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Законопроект об амнистии так называемых "политзаключенных" будет инициирован на будущей неделе и принят в кратчайшие сроки, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

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Вопрос освобождения "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией. В их число входят председатель "Единого национального движения" Ника Мелия и совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Руруа.

"Законопроект об амнистии будет инициирован на пленарных заседаниях 26-30 апреля, и он будет принят без промедления. Проект будет подготовлен в результате консультаций c оппозиционными партиями, подписавшими (соглашение – ред.). Парламентское большинство готово созвать внеочередное заседание, чтобы принять законопроект в кратчайшие сроки", – заявил Талаквадзе.

При этом глава законодательного органа отметил, что закон об амнистии будет принят в точности на тех условиях, которые прописаны в соглашении.

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция подписали документ 19 апреля. Там отмечено, что в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех лиц, обвиняемых по протестам 20-21 июня 2019 года. По этому делу проходит Ника Мелия.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Что касается Георгия Руруа, уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует его 27 апреля. Руруа был арестован 18 ноября 2019 года. Суд признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия, и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Несмотря на гарантии освобождения, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписывать документ и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

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