Сколько депутатов соберутся в парламенте Грузии?

По последним данным, в парламенте Грузии с будущей недели соберутся, по меньшей мере, 113 из 150 депутатов

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. В парламенте Грузии набирается достаточное количество депутатов для внесения избирательных поправок в Конституцию, заявил Sputnik Грузия эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе.

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Вопрос проведения избирательной реформы является одним из пунктов компромиссного соглашения, оформленного между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. После подписания договора большинство оппозиционных партий согласились войти в парламент, работу которого бойкотировали на протяжении полугода.

"В составе парламента будет больше 3/4 членов парламента. А такое число вполне достаточно для принятия любых решений, в том числе для принятия таких изменений в Конституцию, которые войдут в силу сразу же после их принятия. А большинство в парламенте пока что представляет 84 из 150 депутатов. Остальные, кто войдут, будут представлять оппозицию", – заявил Хмаладзе.

Он детально рассказал о планируемой избирательной реформе.

"Это изменение избирательной системы – полный переход на пропорциональную систему, понижение избирательного барьера. Но если какие-то члены парламента вдруг не откажутся от поддержки этих изменений. Такой прецедент уже был в Грузии, когда однопартийное парламентское большинство, которое имело и конституционное большинство, тоже инициировало переход на полную пропорциональную систему. Но когда вопрос поставили на голосовании, несколько членов из парламентского большинства не поддержали эти изменения, и эта избирательная реформа провалилась", – отметил Хмаладзе.

Парламентское большинство в законодательном органе страны представлено 84 депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого времени в работе парламента принимали участие двое депутатов от оппозиционной партии "Граждане" и четыре от партии "Европейские социалисты", состоящей из бывших представителей партии "Альянс патриотов", а также шесть представителей команды экс-премьера Георгия Гахария.

Кто прекратил бойкот

По последним данным, к работе парламента Грузии с 27 апреля готовы подключиться еще 14 оппозиционных депутатов, которые к этому времени уже подписали соглашение.

К этому времени документ подписали трое из четырех депутатов от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", прошедших в парламент по итогам выборов. К исполнению депутатских полномочий приступят также все четыре члена оппозиционной партии "Лело".

Войти в парламент также готов Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Новый политический центр – Гирчи", однако после выборов ушел из партии и создал свою под названием "Гирчи – больше свободы". Документ уже подписали и все трое бывших соратников Джапаридзе, которые получили депутатские мандаты по итогам выборов.

Между тем, бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, продолжает находиться в режиме бойкота и отказывается от работы в парламенте.

Уже известно, что в качестве независимых депутатов к работе в законодательном органе готовы приступить покинувшие партию ЕНД – Григол Вашадзе и Саломе Самадашвили. Кроме того, в парламент также готова войти представительница "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе, которая попала в парламент по списку блока "Национальное движение – сила в единстве".

Заодно с "националами" в режиме бойкота остаются члены "Европейской Грузии", которая в свое время была сформирована бывшими соратниками Саакашвили. Однако большинство – трое из пяти человек, которые попали в парламент по избирательному списку партии, подписали соглашение и готовы приступить к парламентской деятельности.

Бойкот продолжает Лейбористская партия Грузии, которая смогла получить лишь один мандат по итогам выборов.

Таким образом, по последним данным, в парламенте Грузии с будущей недели соберутся, по меньшей мере, 113 из 150 депутатов. Именно столько голосов необходимо для внесения планируемых избирательных поправок в Конституцию.

Однако отдельные члены парламента все еще продолжают присоединяться к соглашению. Так что к концу недели их количество может увеличиться.

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