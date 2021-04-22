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Конституционный суд Грузии

Конституционный суд Грузии отложил рассмотрение иска трех оппозиционеров

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (392)
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Иск трех депутатов Конституционный суд должен был рассмотреть 22 апреля, однако в последний момент один из истцов – Тамар Кордзая – попросила отсрочить слушания

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Конституционный суд Грузии отложил рассмотрение иска трех оппозиционных депутатов Тамар Кордзая, Элене Хоштария и Зураба Джапаридзе против парламента Грузии, которые опротестовывают отказ правящей партии "Грузинская мечта" прекратить их депутатские полномочия.

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Рассмотрение дела было отложено на основании заявления Кордзая.

"Поскольку это первое ходатайство госпожи Тамар Кордзая о переносе заседания, оно будет удовлетворено, и процесс будет проведен в отношении всех троих истцов в мае", – заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава.

Депутаты требуют признать неконституционным постановление парламента Грузии об отказе прервать им депутатские полномочия на основе личных заявлений.

Конституционный суд Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По их мнению, в Конституции точно определено, в каких случаях депутат может сложить с себя полномочия. В частности, в Основном законе страны указано, что депутат по субъективным или объективным причинам имеет право выйти из парламента, чтобы не мешать функционированию законодательного органа.

Правящая партия "Грузинская мечта", имеющая большинство в парламенте Грузии, 2 февраля приняла решение не удовлетворять заявки оппозиционных депутатов об отказе от депутатских мандатов.

Как заявил тогда лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, этим правящая партия дает шанс оппозиционным депутатам "одуматься" и выполнять волю своих избирателей.

Оппозиция сразу после парламентских выборов 31 октября 2020 года отказалась от мандатов, объявив выборы фальсифицированными, и все это время находилась в режиме бойкота. Однако к этому времени, часть оппозиционных депутатов, в том числе и Джапаридзе, подписали компромиссное соглашение с властью и готовы подключиться к работе законодательного органа уже со следующей недели.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (392)
Теги:
Оппозиция, Конституционный суд Грузии, Грузия

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