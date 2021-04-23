Службу разведки Грузии возглавит Шалва Ломидзе

Шалва Ломидзе имеет большой опыт работы в разведке и контрразведке. На посту руководителя Службы разведки Грузии он сменил Левана Изория, который перешел на дипломатическую работу

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Главой Службы разведки премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Шалву Ломидзе, сообщает пресс-служба правительства.

До назначения Шалва Ломидзе исполнял обязанности руководителя Службы разведки, а в 2014-2020 годах был заместителем главы ведомства. До этого возглавлял главное управление информационно-аналитического департамента МВД, а также работал на разных должностях в департаменте контрразведки.

Кадровые изменения в Службе разведки начались в январе 2020 года, когда ее прежний руководитель Леван Изория перешел на дипломатическую службу и отправился в Германию послом Грузии. Все это время обязанности главы службы исполнял Шалва Ломидзе.

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