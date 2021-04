Президент Турции собирается с визитом в Грузию - когда?

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время Грузию, но дата визита пока не согласована, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатьма Джерен Язган Первому каналу.

Дипломат отметила, что визит Эрдогана планировался раньше, однако этому помещала пандемия коронавируса.

"Когда бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария приезжал в Турцию в 2018 году, в ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении в Турции заседания стратегического совета высшего уровня с участием членов кабинета министров Турции и Грузии. После этого президент Эрдоган весной должен был приехать в Тбилиси, но началась пандемия и все закрылось", - заявила Фатьма Джерен Язган.