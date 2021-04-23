Президент Турции собирается с визитом в Грузию - когда?

Посол Турции Фатьма Джерен Язган не назвала точной даты визита президента своей страны в Тбилиси, поскольку она еще согласовывается с грузинской стороной

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время Грузию, но дата визита пока не согласована, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатьма Джерен Язган Первому каналу.

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Дипломат отметила, что визит Эрдогана планировался раньше, однако этому помещала пандемия коронавируса.

"Когда бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария приезжал в Турцию в 2018 году, в ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении в Турции заседания стратегического совета высшего уровня с участием членов кабинета министров Турции и Грузии. После этого президент Эрдоган весной должен был приехать в Тбилиси, но началась пандемия и все закрылось", - заявила Фатьма Джерен Язган.

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По словам дипломата, на данном этапе турецкая сторона согласовывает дату визита с правительством Грузии.

"Сейчас мы стараемся согласовать дату и ждем ответ правительства Грузии и их график... Эрдоган посетит Грузию, он сказал это на встрече с представителями медиа. Но сначала необходимо согласовать дату. Надеюсь, что в ближайшее время это станет возможным", - отметила посол.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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