19:17 23 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1530
  • 100 RUB4.5220
  • USD3.4462
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции собирается с визитом в Грузию - когда?

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (594)
20411
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251450681.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210423/251550261/Prezident-Turtsii-sobiraetsya-s-vizitom-v-Gruziyu---kogda.html

Посол Турции Фатьма Джерен Язган не назвала точной даты визита президента своей страны в Тбилиси, поскольку она еще согласовывается с грузинской стороной

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время Грузию, но дата визита пока не согласована, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатьма Джерен Язган Первому каналу.

Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%>>

Дипломат отметила, что визит Эрдогана планировался раньше, однако этому помещала пандемия коронавируса.

"Когда бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария приезжал в Турцию в 2018 году, в ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении в Турции заседания стратегического совета высшего уровня с участием членов кабинета министров Турции и Грузии. После этого президент Эрдоган весной должен был приехать в Тбилиси, но началась пандемия и все закрылось", - заявила Фатьма Джерен Язган.

Турция передала Минобороны Грузии специальную технику
photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
Турция спонсирует модернизацию военного аэродрома в Грузии

По словам дипломата, на данном этапе турецкая сторона согласовывает дату визита с правительством Грузии.

"Сейчас мы стараемся согласовать дату и ждем ответ правительства Грузии и их график... Эрдоган посетит Грузию, он сказал это на встрече с представителями медиа. Но сначала необходимо согласовать дату. Надеюсь, что в ближайшее время это станет возможным", - отметила посол.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Внешняя политика Грузии (594)
Теги:
Визит, Турция, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Two Headed Viper сингапурского фотографа Teo Chin Leong, высоко оцененный на конкурсе All About Photo Awards 2021
Двухголовая змея и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Всеобщую амнистию в Грузии требуют провести родственники заключенных - видео
Новая акция в Тбилиси: семьи заключенных в Грузии требуют амнистии - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться