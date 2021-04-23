ЦИК аннулировал регистрацию большинства кандидатов в депутаты от "Гирчи"

Избирательная регистрация аннулирована кандидатам в депутаты от партии "Гирчи" с 8 по 129 номер включительно

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Центризбирком Грузии аннулировал избирательную регистрацию 121 кандидата в депутаты, представленных по партийному списку "Гирчи", - соответствующее распоряжение подписала председатель ЦИК Тамар Жвания 23 апреля.

Такое решение председатель ЦИК Грузии приняла на основании заявления председателя партии "Гирчи", представленного в Центризбирком в четверг.

Согласно документу, подписанному Тамар Жвания, избирательная регистрация аннулирована кандидатам в депутаты с 8 по 129 номер включительно.

В документе сказано, что это распоряжение может быть обжаловано в коллегии по административным делам Тбилисского городского суда в течение 2 календарных дней с момента его получения.

На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах "Гирчи" набрала 2,89% голосов и получила четыре места в законодательном органе. В декабре в партии произошел раскол, ее покинул Зураб Джапаридзе и основал новую партию "Гирчи – Больше свободы".

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