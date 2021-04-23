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Офис партии Гирчи

"Гирчи" выступила против квот в избирательных списках

photo : Girchi / FB
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Новый политический центр – Гирчи" (14)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210423/251553578/Girchi-vystupila-protiv-kvot-v-izbiratelnykh-spiskakh.html

В Гирчи считают, что наличие квот для женщин в избирательных списках плохо для защиты прав самих же женщин

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Квотировать людей, распределять по гендерному признаку и попадать в парламент Грузии - зло, сказал представитель партии "Гирчи" Яго Хвичия.

Центризбирком Грузии аннулировал избирательную регистрацию 121 кандидата в депутаты - с 8 по 129 номер, представленных по партийному списку "Гирчи".

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ЦИК аннулировал регистрацию большинства кандидатов в депутаты от "Гирчи"

В Гирчи считают, что наличие квот для женщин в целом плохо для защиты прав самих же женщин, потому что, люди будут думать, что ее избрали депутатом не потому, что она была лучшим политиком, а потому что государство вынудило кого-то записать в какой-то список.

"Мы считаем это безнравственным поступком. Наши избиратели выбрали свою десятку в порядке праймериз, каким должно было быть представительство "Гирчи". В этом проходном списке женщин не было, но нам пришлось заполнить в соответствии с законом, чтобы каждая четвертая была женщина. Мы подали иск в Конституционный суд, так как не признаем квоты для женщин", - сказала Хвичия.

По его словам, сейчас в повестке дня стоит доведение этого дела до конца.

Лидеры Гирчи в парламенте
photo: Girchi / FB
Депутация "Гирчи" вошла в парламент, но пока только в фойе

"Поскольку у нас была цель, ввести Сандро Раквиашвили в парламент, нам пришлось убрать весь список, потому что, если мы удалили бы женщину, осталась бы следующая. Поэтому мы убрали в том месте, после чего можно было это реализовать", - сказал Хвичия.

По его словам, напрасно оскорбляют Анну Чиковани, которая была одним из соавторов иска, поданного в парламент против квот.

"Уверен, что по этому поводу она не изменила своего мнения", - сказал Хвичия.

На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах "Гирчи" набрала 2,89% голосов и получила четыре места в законодательном органе. В декабре в партии произошел раскол, ее покинул Зураб Джапаридзе и основал новую партию "Гирчи – Больше свободы".

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Темы:
Выборы 2020: "Новый политический центр – Гирчи" (14)
Теги:
Новый политический центр – Гирчи, Политика, Грузия

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