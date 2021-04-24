Председатель парламента Грузии подал в отставку

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку
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Отмечается, что правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога, чтобы у населения не осталось вопросов без ответа
В тяжелом состоянии находятся 609 пациентов, из них 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
Сейчас в Местия ведутся работы по противодействию стихии, после чего начнется восстановление поврежденной инфраструктуры
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