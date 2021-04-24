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Арчил Талаквадзе

Председатель парламента Грузии подал в отставку

photo : press-service of the Parliament of Georgia
Политика
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/02/251043716.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210424/251556534/Predsedatel-parlamenta-Gruzii-podal-v-otstavku.html

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку

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