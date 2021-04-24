Председатель парламента Грузии подал в отставку

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Правительство Грузии огласило ряд решений по проекту строительства Намахвани ГЭС Отмечается, что правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога, чтобы у населения не осталось вопросов без ответа 515

COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения В тяжелом состоянии находятся 609 пациентов, из них 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 383