"Грузинская мечта" представит на пост спикера парламента Каху Кучава

Пост председателя парламента стал вакантным после того как действующий председатель Арчил Талаквадзе ушел в отставку

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представит на пост председателя парламента Каху Кучава, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Пост председателя парламента стал вакантным после того как действующий председатель Арчил Талаквадзе ушел в отставку. Сам Талаквадзе займет пост вице-спикера парламента.

"Хочу сообщить, что от имени "Грузинской мечты" кандидатом на пост председателя парламента будет представлен Каха Кучава", – сказал Кобахидзе.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.

Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".

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