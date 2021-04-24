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Каха Кучава

"Грузинская мечта" представит на пост спикера парламента Каху Кучава

photo: Kakha Kuchava / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210424/251556670/Gruzinskaya-mechta-predstavit-na-post-spikera-parlamenta-Kakhu-Kuchava.html

Пост председателя парламента стал вакантным после того как действующий председатель Арчил Талаквадзе ушел в отставку

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представит на пост председателя парламента Каху Кучава, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Арчил Талаквадзе
photo : Archil Talakvadze / FB
Председатель парламента Грузии подал в отставку

Пост председателя парламента стал вакантным после того как действующий председатель Арчил Талаквадзе ушел в отставку. Сам Талаквадзе займет пост вице-спикера парламента.

"Хочу сообщить, что от имени "Грузинской мечты" кандидатом на пост председателя парламента будет представлен Каха Кучава", – сказал Кобахидзе.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.

Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".

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