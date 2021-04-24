Хватит ли Кахе Кучава голосов для избрания – подробности процедуры парламента

Согласно регламенту парламента, новые председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Представленному правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" кандидату на пост председателя парламента Кахе Кучава хватит голосов партии для избрания.

"Грузинская мечта" представила Кучава на пост председателя парламента, после отставки Арчила Талаквадзе. Сам Талаквадзе займет пост вице-спикера законодательного органа.

Согласно регламенту парламента, новые председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего.

Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 мест в парламенте.

По законодательству спикера парламента могут представить большинство, меньшинство и фракции. У каждого кандидата будет 20 минут на выступление, после чего пройдет голосование.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.

Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале