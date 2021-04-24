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Депутат Грузинской мечты Каха Кучава

Хватит ли Кахе Кучава голосов для избрания – подробности процедуры парламента

photo: Kakha Kuchava / FB
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210424/251556757/Khvatit-li-Kakhe-Kuchava-golosov-dlya-izbraniya--podrobnosti-protsedury-parlamenta.html

Согласно регламенту парламента, новые председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Представленному правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" кандидату на пост председателя парламента Кахе Кучава хватит голосов партии для избрания.

Арчил Талаквадзе
photo : Archil Talakvadze / FB
Председатель парламента Грузии подал в отставку

"Грузинская мечта" представила Кучава на пост председателя парламента, после отставки Арчила Талаквадзе. Сам Талаквадзе займет пост вице-спикера законодательного органа.

Согласно регламенту парламента, новые председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего.

Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 мест в парламенте.

По законодательству спикера парламента могут представить большинство, меньшинство и фракции. У каждого кандидата будет 20 минут на выступление, после чего пройдет голосование.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.

Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".

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