Акция против принятия закона об амнистии проходит в Тбилиси

Закон об амнистии коснется всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Акция против принятия закона об амнистии, касающейся событий ночи 20-21 июня, проходит у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

На протестном митинге собрались несколько десятков активистов движения "Для Грузии", которые считают, что оппозиция помогает правительству принять "предательский закон".

"Сейчас оппозиция помогает власти провезти легитимацию своего преступления - Ночи Гаврилова и карательной операции против своих граждан. В этом документе написано - что все задержания и преступления подлежат амнистии. Это принципиально недопустимо. Никому не должна сойти с рук коллаборация, и второе - никому не должна сойти с рук карательная операция против своих граждан", - сказал один из активистов в эфире телеканала Rustavi2.

Активисты анонсируют проведение акций в последующие дни.

Закон об амнистии коснется всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии. В их число входит Ника Мелия.

Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. Политзаключенными оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Нику Руруа.

В документе, который правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция подписали 19 апреля, отмечено, что в течение одной недели после подписания соглашения представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех лиц, обвиняемых по протестам 20-21 июня 2019 года.

Совладелец грузинской оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгий Руруа будет освобожден 27 апреля актом помилования президента, а действующий председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия будет освобожден на основании закона об амнистии, который должен быть принят в ближайшую неделю.

Как сообщалось ранее, 27 апреля оппозиция должна войти в парламент.

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