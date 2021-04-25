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Депутат Анри Оханашвили

Закон об амнистии коснется далеко не всех фигурантов событий 20 июня

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Сейчас активно идет дискредитация соглашения и распускаются слухи о том, что не соответствует действительности, заявил лидер оппозиционной партии

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. "Грузинская мечта" стремится к выполнению достигнутого соглашения и не позволит никому попытаться сорвать его выполнение, заявил представитель парламентского большинства, глава юридического комитета Анри Оханашвили после встречи с оппозиционными лидерами.

Амнистия фигурантов дел, последовавших за протестами 19-21 июня 2019 года, известных также как "ночь Гаврилова", – один из пунктов соглашения, подписанного сторонами при посредничестве ЕС.

Акция у заднего входа в парламент Грузии под названием - Пусть меня коснется амнистия 23 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция против принятия закона об амнистии проходит в Тбилиси

По словам Оханашвили, закон об амнистии событий 20-21 июня коснется только тех лиц, которые не нарушали Конвенции по правам человека.

"Грузинская мечта" по-прежнему остается верна соглашению, той подписи, которую осуществили, что означает издание акта об амнистии и распространение акта амнистии, как это предусмотрено в соглашении, на всех лиц и правонарушителей. Но договоренность о Конвенции по правам человека должна быть записана, мы договорились на этот счет, и двух мнений быть не может. Речь идет о пытках, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и т. д", - заявил Оханашвили.

По его словам, ни одному политику, если тот совершил преступление, не удастся скрыться от правосудия.

Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции на брифинге в офисе ЕНД
© AFP / VANO SHLAMOV
Ника Мелия может выйти на свободу без амнистии

"Ни один политик, если он, предположительно, совершил серьезное преступление, не может иметь каких-либо привилегий по отношению к любому другому человеку, даже полицейскому. Поэтому стандарт и подход будут для всех одинаковыми", - сказал депутат.

По словам лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, сейчас активно идет дискредитация соглашения и распускаются слухи о том, что амнистия по событиям 20-21 июня коснется всех фигурантов, что не соответствует действительности.

"Вы выслушали мнение "Грузинской мечты", и они тоже думают, что на статьи Конвенции амнистия распространяться не будет. Поэтому пропаганда, что якобы амнистия касается всех лиц, которые совершили преступление, в том числе и тех, кто мог нанести ущерб митингующим, это ложь. Служит она тому, чтобы дискредитировать этот процесс", - сказал журналистам Бадри Джапаридзе.

Арчил Талаквадзе
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" примет закон об амнистии без промедления

Он также отметил, что амнистия не коснется чиновников, которые той ночью, возможно, отдали незаконные приказы.

Тысячи жителей Тбилиси вышли на проспект Руставели 20 июня  2019 года в знак протеста против приезда в страну депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Ближе к ночи ситуация стала неконтролируемой, так как митингующие, по версии властей, пошли на штурм парламента. Противостояние между полицией и участниками акции длилось всю ночь, сотни человек были задержаны. Наутро выяснилось, что в столкновениях с полицией пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Во вторник, 27 апреля, в парламенте должен быть инициирован законопроект об амнистии, который затронет всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии. В их число входит Ника Мелия.

Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. Политзаключенными оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (79)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия

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