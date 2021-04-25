Закон об амнистии коснется далеко не всех фигурантов событий 20 июня

Сейчас активно идет дискредитация соглашения и распускаются слухи о том, что не соответствует действительности, заявил лидер оппозиционной партии

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. "Грузинская мечта" стремится к выполнению достигнутого соглашения и не позволит никому попытаться сорвать его выполнение, заявил представитель парламентского большинства, глава юридического комитета Анри Оханашвили после встречи с оппозиционными лидерами.

Амнистия фигурантов дел, последовавших за протестами 19-21 июня 2019 года, известных также как "ночь Гаврилова", – один из пунктов соглашения, подписанного сторонами при посредничестве ЕС.

По словам Оханашвили, закон об амнистии событий 20-21 июня коснется только тех лиц, которые не нарушали Конвенции по правам человека.

"Грузинская мечта" по-прежнему остается верна соглашению, той подписи, которую осуществили, что означает издание акта об амнистии и распространение акта амнистии, как это предусмотрено в соглашении, на всех лиц и правонарушителей. Но договоренность о Конвенции по правам человека должна быть записана, мы договорились на этот счет, и двух мнений быть не может. Речь идет о пытках, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и т. д", - заявил Оханашвили.

По его словам, ни одному политику, если тот совершил преступление, не удастся скрыться от правосудия.

"Ни один политик, если он, предположительно, совершил серьезное преступление, не может иметь каких-либо привилегий по отношению к любому другому человеку, даже полицейскому. Поэтому стандарт и подход будут для всех одинаковыми", - сказал депутат.

По словам лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, сейчас активно идет дискредитация соглашения и распускаются слухи о том, что амнистия по событиям 20-21 июня коснется всех фигурантов, что не соответствует действительности.

"Вы выслушали мнение "Грузинской мечты", и они тоже думают, что на статьи Конвенции амнистия распространяться не будет. Поэтому пропаганда, что якобы амнистия касается всех лиц, которые совершили преступление, в том числе и тех, кто мог нанести ущерб митингующим, это ложь. Служит она тому, чтобы дискредитировать этот процесс", - сказал журналистам Бадри Джапаридзе.

Он также отметил, что амнистия не коснется чиновников, которые той ночью, возможно, отдали незаконные приказы.

Тысячи жителей Тбилиси вышли на проспект Руставели 20 июня 2019 года в знак протеста против приезда в страну депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Ближе к ночи ситуация стала неконтролируемой, так как митингующие, по версии властей, пошли на штурм парламента. Противостояние между полицией и участниками акции длилось всю ночь, сотни человек были задержаны. Наутро выяснилось, что в столкновениях с полицией пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Во вторник, 27 апреля, в парламенте должен быть инициирован законопроект об амнистии, который затронет всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии. В их число входит Ника Мелия.

Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. Политзаключенными оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

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