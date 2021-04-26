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Глава МИД Литвы прибывает с визитом в Тбилиси

© Flickr / Manuel Ignacio
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210426/251566162/Glava-MID-Litvy-pribyvaet-s-vizitom-v-Tbilisi.html

Габриелюс Ландсбергис обсудит в Тбилиси вопросы углубления двустороннего сотрудничества, евроатлантические перспективы Грузии и пути разрешения политического кризиса в стране

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис прибывает с визитом в Тбилиси во вторник, 27 апреля, об этом Sputnik Грузия сообщили в посольстве Литвы в Грузии.

Информация о предстоящем визите главы МИД Литвы появилась на сайте посольства 13 апреля. Как сообщалось ранее, в ходе визита стороны обсудят вопрос углубления двухстороннего сотрудничества, евроатлантическое будущее Грузии, а также политический диалог в Грузии при посредничестве ЕС.

Первый замминистра обороны Грузии Лела Чиковани и замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Министерства обороны Грузии и Литвы подписали план о сотрудничестве

"Что касается пресс-релиза визита, то он будет опубликован сегодня или завтра в первой половине дня на странице МИД в Twitter", – сообщили в ведомстве.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

В мае 2018 года в грузинский язык официально ввели новое название Литвы – Лиетува (Lietuva). Решение называть Литву по-новому представляет собой ответный жест со стороны департамента государственного языка Грузии на то, что с 3 мая этого года в литовский язык внедрено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

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Теги:
Визит, Литва, Грузия

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