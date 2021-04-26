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Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

В Грузии начинается вакцинация членов правительства и парламента

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (87)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210426/251571156/V-Gruzii-nachinaetsya-vaktsinatsiya-chlenov-pravitelstva-i-parlamenta.html

Вакцинация грузинских политиков и членов правительства будет проводиться в рамках Всемирной недели иммунизации

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Члены правительства и парламента Грузии будут вовлечены в процесс вакцинации с этой недели.

Как заявил на брифинге начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, такое решение принято в связи с включением Грузии во Всемирную неделю иммунизации.

"К процессу иммунизации с этой недели будут подключены члены правительства и парламента Грузии", - заявил  Гибрадзе.

Коронавирусом в Грузии уже переболели премьер-министр и ряд министров в правительства, а также около 20 членов парламента. Несколько депутатов сделали прививки публично в рамках акции вакцинации известных людей.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (87)

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