В Грузии начинается вакцинация членов правительства и парламента

Вакцинация грузинских политиков и членов правительства будет проводиться в рамках Всемирной недели иммунизации

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Члены правительства и парламента Грузии будут вовлечены в процесс вакцинации с этой недели.

Как заявил на брифинге начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, такое решение принято в связи с включением Грузии во Всемирную неделю иммунизации.

"К процессу иммунизации с этой недели будут подключены члены правительства и парламента Грузии", - заявил Гибрадзе.

Коронавирусом в Грузии уже переболели премьер-министр и ряд министров в правительства, а также около 20 членов парламента. Несколько депутатов сделали прививки публично в рамках акции вакцинации известных людей.

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