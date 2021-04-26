Известный грузинский адвокат будет бороться за пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Известный грузинский адвокат Михаил Рамишвили будет претендовать на пост мэра Тбилиси, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Адвокат семьи Бачалиашвили намерен обжаловать решение прокуратуры>>

Рамишвили защищал интересы семьи погибшей в прошлом году программистки Тамар Бачалиашвили, а также был адвокатом священнослужителя Георгия Мамаладзе, дело которого стало одним из самых резонансных в истории современной Грузии.

"Я принял решение независимо участвовать в выборах мэра Тбилиси", - написал Рамишвили.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале