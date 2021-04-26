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Акция протеста оппозиции у Руставской тюрьмы в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года

Ника Мелия согласен выйти на свободу под залог

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (80)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210426/251573519/Nika-Meliya-soglasen-vyyti-na-svobodu-pod-zalog.html

Ника Мелия призывает правящую партию отозвать закон об амнистии, а оппозицию не принимать участие в его обсуждении

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия согласен на то, чтобы затребованный судом залог за него был выплачен Евросоюзом.

Вопрос освобождения "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. Политзаключенными оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Нику Руруа.

Депутат Анри Оханашвили
© Sputnik / STRINGER
Закон об амнистии коснется далеко не всех фигурантов событий 20 июня

Мелия на своей странице в Facebook обратился к представителям оппозиции, которые подписали документ президента Евросовета Шарля Мишеля, и призвал "не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня".

"Ни я, ни кто-либо другой не стоят того, чтобы дать даже небольшой шанс избежать справедливого правосудия полицейским и тем, кто отдал приказ о разгоне акции", - написал лидер оппозиционной партии.

По его мнению, "Грузинская мечта" распространит эту амнистию на всё и вся, даже если оппозиция не проголосует за этот документ, она все равно будет дискредитирована этим процессом.

"Амнистия должна распространяться только на протестущих. Отзовите амнистию, и в этом случае я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на залог, предложенный ЕС, и покину тюрьму на этом условии", — написал Ника Мелия.
Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции на брифинге в офисе ЕНД
© AFP / VANO SHLAMOV
Ника Мелия может выйти на свободу без амнистии

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Несмотря на гарантии освобождения, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписывать документ и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (80)
Теги:
Амнистия, Единое Нацдвижение, Грузинская мечта, Ника Мелия, Грузия

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