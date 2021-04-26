Ника Мелия согласен выйти на свободу под залог

Ника Мелия призывает правящую партию отозвать закон об амнистии, а оппозицию не принимать участие в его обсуждении

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия согласен на то, чтобы затребованный судом залог за него был выплачен Евросоюзом.

Вопрос освобождения "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. Политзаключенными оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Нику Руруа.

Мелия на своей странице в Facebook обратился к представителям оппозиции, которые подписали документ президента Евросовета Шарля Мишеля, и призвал "не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня".

"Ни я, ни кто-либо другой не стоят того, чтобы дать даже небольшой шанс избежать справедливого правосудия полицейским и тем, кто отдал приказ о разгоне акции", - написал лидер оппозиционной партии.

По его мнению, "Грузинская мечта" распространит эту амнистию на всё и вся, даже если оппозиция не проголосует за этот документ, она все равно будет дискредитирована этим процессом.

"Амнистия должна распространяться только на протестущих. Отзовите амнистию, и в этом случае я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на залог, предложенный ЕС, и покину тюрьму на этом условии", — написал Ника Мелия.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Несмотря на гарантии освобождения, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписывать документ и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

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