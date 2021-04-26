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Здание парламента Грузии

Еще три депутата парламента Грузии подписали соглашение

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (398)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210426/251573654/Esche-tri-deputata-parlamenta-Gruzii-podpisali-soglashenie.html

Документ подписали независимые депутаты из команды бывшего премьера Грузии и лидер партии "Европейские социалисты"

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Еще три депутата парламента Грузии подписали документ, составленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем "Будущий путь Грузии".

В частности, документ подписали независимые депутаты из команды бывшего премьера Грузии Георгия Гахария и от имени всей партии "Европейские социалисты" документ подписал ее лидер Фридон Инджия.

Соглашение о разрешении политического кризиса. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
Команда Гахария подписала соглашение Шарля Мишеля

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров в прошлый понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани.

"Действуют деструктивные силы, и мы надеемся, что этим меморандумом и входом части оппозиции в парламент все это закончится и ситуация стабилизируется в стране", - заявил Инджия журналистам.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета, так же, как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Шесть депутатов парламентского большинства вышли из правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и перешли в команду экс-премьера Георгия Гахария 14 апреля. Они продолжают деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (398)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия

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