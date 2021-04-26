Власти и оппозиция ищут компромисс по закону об амнистии

Во вторник оппозиционные лидеры, которые подписали соглашение "Будущий путь Грузии", впервые после начала политического кризиса примут участие в работе парламента

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Обсуждение законопроекта об амнистии фигурантов "ночи Гаврилова" 21-22 июня состоялось между представителями властей и оппозиции в офисе Международного республиканского института (IRI).

Амнистия фигурантов дел, последовавших за протестами 20 июня 2019 года, известными также как "ночь Гаврилова", – один из пунктов соглашения, подписанного сторонами при посредничестве ЕС. По мнению лидеров оппозиционных партий, амнистия должна распространяться только на протестующих и ни в коем случае на полицейских, которые превысили свои служебные полномочия. Власти же говорят, что амнистия коснется всех лиц, которые не нарушали Конвенции по правам человека.

Во вторник, 27 апреля, оппозиционные лидеры, которые подписали соглашение "Будущий путь Грузии", составленное президентом Евросовета Шарлем Мишелем, впервые после завершения в стране политического кризиса примут участие в работе парламента и приступят к рассмотрению законопроекта об амнистии.

"Завтра продолжатся консультации. Оппозиция зарегистрируется в парламенте, и после этого будут сделаны первые шаги, связанные с вопросом помилования Георгия Руруа. Есть вопросы, по которым наши позиции сблизились", - заявила журналистам оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подпишет указ о помиловании совладельца оппозиционного телеканала Mtavari arkhi Георгия Руруа, при условии, что оппозиционные партии и власти придут к компромиссу и подпишут соглашение, составленное президентом Евросовета. В прошлый понедельник стороны подписали соглашение.

Пребывающий в заключении председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал своих коллег по оппозиционному цеху "не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня", и в таком случае он примет предложение Евросоюза о выплате за него залога, застребованного судом, и сможет выйти на свободу.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "ЕНД" отказывается подписать документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия и Георгий Руруа не будут освобождены.

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