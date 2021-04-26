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Саломе Самадашвили, акция сторонников ЕНД против итогов выборов

Власти и оппозиция ищут компромисс по закону об амнистии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (399)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210426/251574227/Vlasti-i-oppozitsiya-ischut-kompromissa-po-zakonu-ob-amnistii.html

Во вторник оппозиционные лидеры, которые подписали соглашение "Будущий путь Грузии", впервые после начала политического кризиса примут участие в работе парламента

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Обсуждение законопроекта об амнистии фигурантов "ночи Гаврилова" 21-22 июня состоялось между представителями властей и оппозиции в офисе Международного республиканского института (IRI).

Амнистия фигурантов дел, последовавших за протестами 20 июня 2019 года, известными также как "ночь Гаврилова", – один из пунктов соглашения, подписанного сторонами при посредничестве ЕС. По мнению лидеров оппозиционных партий, амнистия должна распространяться только на протестующих и ни в коем случае на полицейских, которые превысили свои служебные полномочия. Власти же говорят, что амнистия коснется всех лиц, которые не нарушали Конвенции по правам человека.

Акция протеста оппозиции у Руставской тюрьмы в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ника Мелия согласен выйти на свободу под залог

Во вторник, 27 апреля, оппозиционные лидеры, которые подписали соглашение "Будущий путь Грузии", составленное президентом Евросовета Шарлем Мишелем, впервые после завершения в стране политического кризиса примут участие в работе парламента и приступят к рассмотрению законопроекта об амнистии.

"Завтра продолжатся консультации. Оппозиция зарегистрируется в парламенте, и после этого будут сделаны первые шаги, связанные с вопросом помилования Георгия Руруа. Есть вопросы, по которым наши позиции сблизились", - заявила журналистам оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подпишет указ о помиловании совладельца оппозиционного телеканала Mtavari arkhi Георгия Руруа, при условии, что оппозиционные партии и власти придут к компромиссу и подпишут соглашение, составленное президентом Евросовета. В прошлый понедельник стороны подписали соглашение.

Депутат Анри Оханашвили
© Sputnik / STRINGER
Закон об амнистии коснется далеко не всех фигурантов событий 20 июня

Пребывающий в заключении председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал своих коллег по оппозиционному цеху "не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня", и в таком случае он примет предложение Евросоюза о выплате за него залога, застребованного судом, и сможет выйти на свободу.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "ЕНД" отказывается подписать документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия и Георгий Руруа не будут освобождены.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (399)
Теги:
Ника Мелия, Единое Нацдвижение, Грузия

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