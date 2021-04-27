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Грузинский международный биометрический паспорт

Гражданство и вид на жительство в Грузии – скольким было отказано в 2020 году?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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По данным СГБ, в 2020 году более 200 тысячам человек было отказано в гражданстве Грузии из соображений государственной безопасности и 2,8 тысячи – в виде на жительство

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Мониторинг каналов миграции – одно из направлений деятельности Службы государственной безопасности Грузии.

Как говорится в отчете СГБ за прошлый год, который представил парламенту заместитель главы ведомства Вахтанг Батиашвили, служба дала положительную рекомендацию на 8 тысяч заявлений на гражданство Грузии и 18 тысяч заявлений на различные виды на жительство.

Вид на город Тбилиси - улица Бараташвили и вид на Мтацминда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сроки действия вида на жительство в Грузии могут продлить до 12 лет

В то же время, с учетом интересов государственной безопасности, отрицательная рекомендация была дана на более 200 тысяч заявок на гражданство и на 2,4 тысячи заявок на получение вида на жительство.

В отчете также говорится, что в результате оперативной деятельности за прошлый год СГБ выявило ряд лиц, пытавшихся незаконным путем попасть в Грузию и получить вид на жительство. Также были установлены поддерживающие их организации и отдельные лица.

В этом направлении СГБ координировано работала как с министерством юстиции и с министерством внутренних дел Грузии, так и с другими государственными органами, говорится в отчете.

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Теги:
Гражданство, Служба Госбезопасности Грузии, Грузия

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