Новый этап: бойкотирующая оппозиция присоединяется к работе парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Представители грузинской оппозиции впервые после завершения в стране политического кризиса во вторник примут участие в работе законодательного органа Грузии.

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля.

Тем самым, представители оппозиции взяли на себя обязательство войти в парламент и зарегистрировать закон об амнистии, который предусматривает освобождение так называемых "политзаключенных". Оппозиция относит к политзаключенным находящихся в заключении председателя "Единого национального движения" Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

По словам бывшего члена партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили, оппозиция в парламенте официально зарегистрируется, однако консультации вокруг законопроекта об амнистии продолжатся.

"Начинается выполнение соглашения. Оппозиция зарегистрируется в парламенте, и после этого будет предпринят первый шаг в виде помилования Георгия Руруа. Что касается законопроекта об амнистии, консультации продолжатся. Мы уважаем и разделяем мнение Ники. У нас будет обсуждение и посмотрим, как будут развиваться события", - отметила Самадашвили.

Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Георгия Руруа 27 апреля. Руруа был арестован 18 ноября 2019 года. Суд признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил к четырем годам лишения свободы.

А вот пребывающий в заключении председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал своих коллег по оппозиционному цеху "не принимать участие в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией", и в таком случае он примет предложение Евросоюза о выплате за него залога, затребованного судом, и сможет выйти на свободу.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "ЕНД" отказывается подписать документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия и Георгий Руруа не будут освобождены.

Один из главных вопросов, который будет рассмотрен на пленарном заседании – это избрание нового спикера законодательного органа. "Грузинская мечта" представила Каху Кучава на пост председателя парламента после отставки Арчила Талаквадзе. Сам Талаквадзе займет пост вице-спикера законодательного органа.

Согласно регламенту парламента, новый председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего.

"Я обязательно буду на пленарном заседании, где будут утверждать нового председателя парламента. Поддержу или нет - не могу сказать заранее. Риторика Кахи Кучава была гораздо более сбалансированная, политически нейтральная", - считает депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселиани.

Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 места в парламенте.

По законодательству, спикера парламента могут представить большинство, меньшинство и фракции. У каждого кандидата будет 20 минут на выступление, после чего пройдет голосование.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.

Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".

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