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Новый политический центр - Гирчи

Депутаты от "Гирчи" хотят создать в парламенте Грузии свое телевидение

Photo: Courtesy of Girchi
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (293)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210427/251576877/Deputaty-ot-Girchi-khotyat-sozdat-v-parlamente-Gruzii-svoe-televidenie.html

Оппозиционные парламентарии считают, что телевидение в парламенте позволит публично обсуждать и разъяснять народу инициируемые законопроекты до их принятия

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" планирует создать в парламенте свое телевидение "Парламент ТВ", заявил в эфире программы "360 градусов" на Palitra TV один из лидеров партии Яго Хвичия.

Хвичия пояснил, что те депутаты, которые дружат с "Гирчи", будут обсуждать в студии актуальные вопросы, в том числе и предложенные ими законопроекты.

Офис партии Гирчи
photo : Girchi / FB
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"Представьте, что депутаты, которые с нами дружат, внесут на рассмотрение законопроект, который их волнует, и вместе с ними в студии мы обсудим его. Если мы будем делать это ежедневно и так говорить с людьми, каждый депутат, представивший законопроект, каким-то образом будет нести ответственность за его содержание", – сказал Хвичия.

Оппозиционный депутат отметил, что "Гирчи" не желает противостояния в парламенте, а просто следует своей цели, для чего использует все возможности. Одной из них, считает парламентарий, и станет телевидение.

Партия "Гирчи" в парламенте представлена тремя депутатами.

На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах "Гирчи" набрала 2,89% голосов и получила четыре места в законодательном органе. В декабре в партии произошел раскол, ее покинул Зураб Джапаридзе и основал новую партию "Гирчи – Больше свободы". Еще одно место в парламенте принадлежит ему.

У партии "Гирчи" есть уже свое телевидение Girchi TV и онлайн-платформа Girchi Portal, где политики и активисты обсуждают актуальные темы.

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Темы:
Парламент Грузии (293)
Теги:
Партия "Гирчи", Парламент Грузии, Грузия

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