"Всех запомним!" – оппозиционеров у парламента Грузии встретили акцией протеста

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинских оппозиционных депутатов, которые прекратили свой бойкот, встретили у парламента акцией протеста, сообщает Sputnik Грузия с места событий.

Представители грузинской оппозиции во вторник, впервые после завершения в стране политического кризиса, пришли в парламент, чтобы принять участие в работе законодательного органа страны. Активисты и представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые остаются в режиме бойкота, встретили оппозиционных депутатов акцией протеста.

"Почему вы нас оставили?", "Рабы", "Всех запомним!" – кричали протестующие в адрес депутатов.

Один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе объяснил протестующим, что вскоре их соратники, которых оппозиция считает политзаключенными, выйдут на свободу, как это предусмотрено подписанным соглашением.

Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. "Политзаключенными" оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Георгия Руруа 27 апреля. Руруа был арестован 18 ноября 2019 года. Суд признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия, и приговорил к четырем годам лишения свободы.

А вот пребывающий в заключении председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал своих коллег по оппозиционному цеху "не принимать участие в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией", и в таком случае он примет предложение Евросоюза о выплате за него залога, затребованного судом, и сможет выйти на свободу.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "ЕНД" отказывается подписать документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока председатель партии Ника Мелия и Георгий Руруа не будут освобождены.

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