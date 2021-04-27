Талаквадзе опроверг слухи о своем возможном участии в выборах мэра Тбилиси

Выборы в местные органы самоуправления, в том числе мэра Тбилиси, состоятся в октябре 2021 года. Официально кандидаты пока не выдвигались

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе опроверг слухи о своем возможном выдвижении кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих местных выборах.

Кого "Грузинская мечта" видит кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих выборах?>>

"Это целенаправленные слухи, что я буду баллотироваться на выборах мэра Тбилиси", – заявил Талаквадзе перед началом заседания парламента.

По его словам, Каха Каладзе является "выдающимся" мэром Тбилиси, и "Грузинская мечта" хотела бы видеть его на этой должности и на второй срок.

"Я много раз говорил, что у Тбилиси выдающийся мэр, который является успешным лидером нашей команды, и я уверен, что многие жители Тбилиси хотят видеть Каху Каладзе мэром и в будущем. Но в первую очередь это должно быть его решением, которое мы озвучим в ближайшее время в начале нашей кампании", – сказал Талаквадзе.

Очередные выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью этого года. Будет ли в них баллотироваться на второй срок действующий мэр Каха Каладзе, пока не известно. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку 24 апреля после заседания парламентского большинства. На пост нового спикера "Грузинская мечта" представила кандидатуру Кахи Кучава, а Талаквадзе займет пост вице-спикера. Именно тогда в СМИ появились сообщения о том, что Талаквадзе будет выдвинут "Грузинской мечтой" кандидатом в мэры Тбилиси.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

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