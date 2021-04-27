14:54 27 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1765
  • 100 RUB4.6059
  • USD3.4534
Поиск
არჩილ თალაკვაძე

Талаквадзе опроверг слухи о своем возможном участии в выборах мэра Тбилиси

photo: Archil Talakvadze / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (405)
6710
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250295689.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210427/251579180/Talakvadze-oproverg-slukhi-o-svoem-vozmozhnom-uchastii-v-vyborakh-mera-Tbilisi.html

Выборы в местные органы самоуправления, в том числе мэра Тбилиси, состоятся в октябре 2021 года. Официально кандидаты пока не выдвигались

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе опроверг слухи о своем возможном выдвижении кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих местных выборах.

Кого "Грузинская мечта" видит кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих выборах?>>

"Это целенаправленные слухи, что я буду баллотироваться на выборах мэра Тбилиси", – заявил Талаквадзе перед началом заседания парламента.

По его словам, Каха Каладзе является "выдающимся" мэром Тбилиси, и "Грузинская мечта" хотела бы видеть его на этой должности и на второй срок.

Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov
Политолог: "Грузинская мечта" выдвинет в мэры послушного кандидата

"Я много раз говорил, что у Тбилиси выдающийся мэр, который является успешным лидером нашей команды, и я уверен, что многие жители Тбилиси хотят видеть Каху Каладзе мэром и в будущем. Но в первую очередь это должно быть его решением, которое мы озвучим в ближайшее время в начале нашей кампании", – сказал  Талаквадзе.

Очередные выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью этого года. Будет ли в них баллотироваться на второй срок действующий мэр Каха Каладзе, пока не известно. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Встреча лидеров объединенной оппозиции в парке Рике 19 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Мелия может стать единым кандидатом в мэры Тбилиси от оппозиции?

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку 24 апреля после заседания парламентского большинства. На пост нового спикера "Грузинская мечта" представила кандидатуру Кахи Кучава, а Талаквадзе займет пост вице-спикера. Именно тогда в СМИ появились сообщения о том, что Талаквадзе будет выдвинут "Грузинской мечтой" кандидатом в мэры Тбилиси.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (405)
Теги:
Арчил Талаквадзе, выборы, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит гидроэлектростанция жителям на западе Грузии - видео
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит строительство гидроэлектростанции в Грузии - видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться