Еще один политик метит в мэры Тбилиси

Депутат парламента Алеко Элисашвили не прочь еще раз побороться за столицу, в первый раз на предыдущих местных выборах он показал второй результат в борьбе с достаточно сильными конкурентами

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Политолог, журналист, гражданский активист, а ныне оппозиционный депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили намерен баллотироваться в мэры Тбилиси на предстоящих местных выборах, об этом сообщил журналистам вице-спикер парламента Грузии и один из лидеров партии "Граждане" Леван Иоселиани.

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В 2017 году Элисашвили баллотировался на пост мэра Тбилиси в качестве независимого кандидата и занял второе место, опередив даже кандидата от партии "Единое национальное движение". После выборов он заявил, что намерен остаться в политике, и создал свою партию. По итогам последних парламентских выборов, партия Элисашвили смогла попасть в законодательный орган, получив два мандата.

"Если у Алеко где и есть очень высокая поддержка и особая компетенция, то это Тбилиси и связанные с ним вопросы. Поэтому абсолютно естественно, что в качестве одного из вариантов мы рассматриваем кандидатуру Алеко в мэры. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято. Но эта версия рассматривается", – заявил Иоселиани в передаче "360 градусов" в эфире телеканала PalitraNews.

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. Будет ли баллотироваться на второй срок действующий мэр Каха Каладзе, пока не известно. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Кто такой Элисашвили

Алеко Элисашвили по образованию политолог. В течение десяти лет он работал журналистом на разных телеканалах.

В 2014 году Элисашвили возглавил Государственную комиссию по помилованию при президенте Грузии Георгии Маргвелашвили, но проработал на этой должности лишь несколько месяцев.

Став в июле 2014 года депутатом сакребуло (городского собрания) Тбилиси, Элисашвили вернулся в журналистику и вел на канале "Иберия" передачу про столицу.

Помимо журналистики, Элисашвили занимался общественной деятельностью. В 2006 году он основал организацию "Заботящийся о Тбилиси", которая не раз участвовала в различных акциях протеста против действий местной власти и боролась за сохранение исторического облика столицы.

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