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Георгий Руруа

Президент Грузии помиловала Георгия Руруа

photo: Giorgi Rurua / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210427/251580459/Prezident-Gruzii-pomilovala-Georgiya-Rurua.html

Оппозиция видела в деле Руруа политический подтекст и с момента его задержания называла его "политзаключенным"

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабищвили подписала и издала акт о помиловании совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Оппозиция видела в деле Руруа политический подтекст и с момента его задержания называла его "политзаключенным".

"Я приветствую первый этап выполнения соглашения. С моей стороны я выполняю обещание и подписала акт помилования", - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети Facebook.

Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили, одного из лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа и близкий друг многих оппозиционеров. Он был арестован 18 ноября 2019 года и приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия.

Дело Руруа вызвало массу вопросов у его друзей и сторонников, главный из которых – зачем совладельцу главного оппозиционного канала страны незарегистрированный пистолет, когда дома у него хранится коллекция оружия, собранная абсолютно легально.

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