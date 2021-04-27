Горячее начало пленарной недели: оппозиция и власти сошлись в первой полемике

В работе парламента впервые принимает участие большая часть оппозиции, которая около полугода была в режиме бойкота

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии во вторник началось со взаимной критики парламентского большинства и оппозиционных депутатов.

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В зале заседаний впервые после начала работы парламента десятого созыва присутствуют представители части оппозиционных партий, которые до сегодняшнего дня отказывались от работы в законодательном органе. Другая часть оппозиции все еще отказывается работать в парламенте, что и вызвало шквал критики со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"К сожалению, четыре оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Альянс патриотов" и "Лейбористская партия" не подписали соглашение. Более того, они до сегодняшнего дня не убрали палатки у парламента, выступают против отдельных пунктов соглашения, они сохраняют агрессивную риторику в адрес "Грузинской мечты" и западных партнеров, и предпринимают другие шаги против соглашения", – сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Другой депутат от большинства Шалва Папуашвили отметил, что правящая партия выполнит все условия компромиссного соглашения. При этом он отметил, что проигравшими остались те, кто не подписал соглашение, а само соглашение было признанием поражения оппозиции, которая пыталась навязать стране "моделированную реальность".

С этим утверждением не согласилась оппозиция.

"Сегодня кризис не решен. Мы лишь предприняли шаг к решению политического кризиса", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

При этом он отметил, что власти признали проблемы в стране, подписав соглашение, и теперь главное – выполнение всех пунктов.

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля. В соглашении расписаны условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

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