Главу МИД Литвы ждут в Тбилиси

В рамках визита Габриелюс Ландсбергис встретится с президентом Грузии, премьер-министром и своим грузинским коллегой

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис посетит с официальным визитом в Тбилиси 27-29 апреля, об этом сообщает глава МИД Грузии Давид Залкалиани на своей станице в социальной сети.

В рамках визита состоится встреча сначала глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем встреча делегаций в расширенном формате.

Глава МИД Литвы также встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с представителями законодательной власти.

В рамках официального визита министр иностранных дел Литвы посетит Национальный музей Грузии и ознакомится с достопримечательностями города.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

В мае 2018 года в грузинский язык официально ввели новое название Литвы – Лиетува (Lietuva). Решение называть Литву по-новому представляет собой ответный жест со стороны департамента государственного языка Грузии на то, что с 3 мая этого года в литовский язык внедрено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" как официальное название Грузии.

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