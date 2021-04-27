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Активисты движения “Вперед” проводят акцию протеста у офиса партии “Единое нацдвижение” 27 апреля 2021 года

Движение "Вперед" устроило акцию-вояж по офисам трех оппозиционных партий в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (406)
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Sputnik Грузия
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Мишенями протеста активистов движения "Вперед" стали "Европейская Грузия", Лейбористская партия и "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik.  Активисты движения «Вперед» устроили акции у офисов трех политических партий, которые отказались подписать так называемое соглашение Шарля Мишеля между властями и оппозицией.

Как сообщает корр. Sputnik Грузия, участники акции поэтапно обошли  офисы «Европейской Грузии», Лейбористской партии и «Единого национального движения».

Активисты движения Вперед проводят акцию протеста у офиса Единого нацдвижения 29 марта 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Идите в парламент - призывали активисты движения "Вперед" грузинскую оппозицию

«Цель нашего сегодняшнего мероприятия обойти офисы трех самых деструктивных партий и выразить свое недовольство тем, что эти партии с первого же дня пытались помешать переговорам», - заявил журналистам один из гражданских активистов.

Посещение первых двух партий обошлось без инцидентов. А вот у штаб-квартиры "Национального движения" пришлось немного "повоевать".

На вывеске партии «Европейская Грузия» активисты повесили черную ленту, дверь Лейбористской партии обклеили стикерами и поставили у двери игрушку в виде клоуна с надписью «Шалва» - подразумевая лидера партии Шалву Нателашвили.

К офису «Нацдвижения» активисты пришли в последнюю очередь и хотели наклеить стикеры на стены, однако члены партии воспротивились этому, что привело к столкновениям. В дело пришлось вмешаться полиции.

Немногочисленную акцию пришлось быстро свернуть.

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения, подписали практически все оппозиционные партии кроме трех - "Национального движения", "Европейской Грузии" и Лейбористской партии, и после этого прекратили бойкот и вошли в парламент.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (406)

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