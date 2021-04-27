Движение "Вперед" устроило акцию-вояж по офисам трех оппозиционных партий в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Активисты движения «Вперед» устроили акции у офисов трех политических партий, которые отказались подписать так называемое соглашение Шарля Мишеля между властями и оппозицией.

Как сообщает корр. Sputnik Грузия, участники акции поэтапно обошли офисы «Европейской Грузии», Лейбористской партии и «Единого национального движения».

«Цель нашего сегодняшнего мероприятия обойти офисы трех самых деструктивных партий и выразить свое недовольство тем, что эти партии с первого же дня пытались помешать переговорам», - заявил журналистам один из гражданских активистов.

Посещение первых двух партий обошлось без инцидентов. А вот у штаб-квартиры "Национального движения" пришлось немного "повоевать".

На вывеске партии «Европейская Грузия» активисты повесили черную ленту, дверь Лейбористской партии обклеили стикерами и поставили у двери игрушку в виде клоуна с надписью «Шалва» - подразумевая лидера партии Шалву Нателашвили.

К офису «Нацдвижения» активисты пришли в последнюю очередь и хотели наклеить стикеры на стены, однако члены партии воспротивились этому, что привело к столкновениям. В дело пришлось вмешаться полиции.

Немногочисленную акцию пришлось быстро свернуть.

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения, подписали практически все оппозиционные партии кроме трех - "Национального движения", "Европейской Грузии" и Лейбористской партии, и после этого прекратили бойкот и вошли в парламент.

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