Георгий Руруа покинул тюрьму

Руруа заявил, что не собирается заниматься политикой после выхода из тюрьмы, но останется активным гражданином, чтобы помогать политикам

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа вышел на свободу спустя полтора года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании Руруа во вторник.

"Выполнена первая половина первого пункта, и для решения кризиса важно, чтобы была выполнена вторая часть пункта и Ника Мелия вышел на свободу. Я провел полтора года, непонятно почему, по ложному обвинению", - сказал Руруа.

В то же время Руруа отметил, что не собирается заниматься политикой после выхода из тюрьмы.

"Я активный гражданин и им останусь. Мы должны заниматься своим делом и помогать политикам в своем деле", - сказал Руруа.

Он отметил, что не признает себя виновным и считает себя политическим заключенным, так его осудили за его позицию, а не за совершение преступления.

Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии в правительстве Саакашвили, одного из лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа и близкий друг многих оппозиционеров, был арестован 18 ноября 2019 года и приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Оппозиция с момента задержания Руруа требовала его отпустить, так как видела политические мотивы в его аресте.

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