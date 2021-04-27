Без прорывов: о чем говорили представители Тбилиси и Цхинвали на встрече

Стороны обсудили ряд вопросов по текущей ситуации на линии разделения, но по основным не пришли к согласию

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Очередная встреча представителей грузинской и югоосетинской сторон в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) прошла в Эргнети, однако достигнуть конкретных результатов сторонам опять не удалось.

Встреча в Эргнети, 99-я по счету, состоялась традиционно при посредничестве ЕС и ОБСЕ, последний раз переговоры в таком формате проводились полгода назад.

Стороны обсудили ряд вопросов по текущей ситуации на линии разделения, но по основным не пришли к согласию.

Главные темы встречи

Основным вопросом на встрече стал вопрос задержанных югоосетинской стороной граждан Грузии.

"Диалог состоялся, и он был очень интересным. В этом плане работа продолжается, самое главное - есть согласие на продолжение диалога. Мы встретимся в членами семей задержанных и расскажем им о ситуации", - заявил замглавы информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе.

В свою очередь глава югоосетинской делегации Егор Кочиев отметил, что "все задержания происходят, потому что нарушаются законы республики, а нарушители несут ответственность за свои действия".

Ситуация в Целом, сообщил Кочиев, озвучивалась в контексте проблем с пересечением границы. По его словам, грузинская сторона активирует вопрос об облегчении пересечения в местах пропуска, которые были закрыты в ответ на незаконное выставление грузинскими полицейскими поста в этом населенном пункте.

Между тем, как заявил Антадзе для грузинской стороны важна безопасность населения в период пасхальных праздников.

Стороны договорились о новой встрече в июне, однако точная дата сотой – юбилейной встречи пока неизвестна.

Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.

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