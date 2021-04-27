Будущая амнистия: оппозиция и власти Грузии снова не договорились

Главное, чем будут отличаться законопроекты оппозиции и власти, - это согласие пострадавших на амнистию

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Оппозиция и власти так и не пришли к единому мнению по поводу законопроекта "Об амнистии", которая коснется фигурантов событий в ночь на 21 июня, в парламент поступит два законопроекта.

Поздно вечером 20 июня 2019 года антироссийская акция в центре Тбилиси переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент. Полицейские применили к ним слезоточивый газ и резиновые пули В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. По делу проходят 18 участников акции протеста, в том числе лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и двое полицейских.

Теперь парламент Грузии готовится принять закон "Об амнистии" по делам этой ночи. Однако мнения оппозиции и правящей партии разошлись.

"Мы договорились, что дела о насилии будут в проекте "Грузинской мечты" и нашем, а в законопроекте "Грузинской мечты" будут дополнительные гарантии по делам типа Мако Гомури, что на них не распространится амнистия", - сказал депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Мако Гомури – одна из пострадавших в ночь на 21 июня 2019 года. Она потеряла глаз, после того как ей в лицо попала резиновая пуля. Лишился глаза еще один мужчина. Другие пострадавшие получили более легкие ранения.

По словам Вашадзе, главное, чем будут отличаться законопроекты оппозиции и власти, - это согласие пострадавших на амнистию.

Этот факт категорически неприемлем для правящей партии.

"Согласие пострадавших может стать темой для спекуляций. Когда речь идет о вине Мелия, там есть много пострадавших. Все началось после призыва Мелия к штурму, и все, кто пострадал, пострадали из-за Мелия. Мы не можем дать пространство для новых спекуляций требованием согласия пострадавшего", - сказал представитель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Еще одним расхождением стало то, что "Грузинская мечта" решила не вписывать конкретные статьи Уголовного кодекса для амнистии.

"В подписанном соглашении идет речь о всех правонарушениях, связанных с событиями 20-21 июня, о сужении амнистии по конкретным статьям в соглашении ничего не сказано", - сказал другой представитель правящей партии Михаил Сарджвеладзе.

"Грузинская мечта" уже внесла свой законопроект для регистрации, и бюро парламента зарегистрирует его в следующий вторник на заседании.

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