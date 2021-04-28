В Грузии ужесточают наказание за хулиганство и сопротивление полиции

Статьи "мелкое хулиганство" и "сопротивление полиции" чаще всего применяются в отношении участников акций протестов

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают ужесточение наказания за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

Статьи "мелкое хулиганство" и "сопротивление полиции" - одни из самых применяемых к участникам акций протестов в Грузии. Почти каждая акция в стране завершается задержанием протестующих, которые вышли за рамки закона. Теперь парламент Грузии вводит дополнительное наказание за повторные нарушения этих статей.

Так, в случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 тысячи до 2 тысяч лари (около 430-580 долларов) либо административного заключения на срок от 7 до 15 дней.

В первый раз наказание за то же нарушение представляет собой штраф в размере от 500 до 1 тысячи лари (около 145-290 долларов) либо административное заключение на срок до 15 дней.

Кроме того, меняются штрафы и за неподчинение требованию представителей органов правопорядка. В действующей на сегодня версии закона за это правонарушение предусмотрено наказание либо в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 4 тысяч лари (порядка 290 - 1350 долларов) либо в виде заключения на срок до 15 дней.

По новой версии закона, в случае правонарушения в первый раз будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч лари (порядка 580-860 долларов) либо административное заключения до 15 дней, а при повторном нарушении - в виде штрафа от 3,5 тысячи до 4 тысяч лари либо ареста на срок от 10 до 15 дней.

Реакция в Грузии

Активисты уже увидели в законопроекте респрессии против акций протеста.

"Это продолжение репрессивной политики против гражданских активистов, цель этого законопроекта - заглушить протест. Мы знаем, что часто без всяких доказательств задерживают людей и после суд обязывает их выплатить штраф", - сказал один из активистов в Грузии Ираклий Павленишвили.

Негативно оценила законопроект и неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов".

"Ужесточение санкций в той ситуации, когда процедурная часть рассмотрения дел об административных правонарушениях не приведена в соответствие с Конституцией Грузии, а также обязательствами, прописанными в международных соглашениях, неоправданно увеличивает риск неправомерного вмешательства в права человека", - сообщают юристы организации, которые часто защищают интересы участников акций в суде.

Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" уверяют, что санкции не станут помехой для свободы выражения.

"Самым легким способом решения вопроса будет не хулиганить. Повторная ответственность за нарушение будет, если оно произошло второй раз за год. Соответственно, пусть прекратят хулиганить", - сказал депутат "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили.

Чтобы столь обсуждаемый законопроект вступил в силу, он должен быть принят в трех чтениях, после чего его должен подписать президент Грузии.

Немного статистики

За период с 1 января 2020 года по 15 февраля 2021 года в Грузии за мелкое хулиганство было оштрафовано 3 257 человек, при этом 3 116 из них мужчины.

Наибольшее число штрафов за мелкое хулиганство было выписано в Тбилиси – 1 587. На втором месте Аджария – 851 штраф, а на третьем регион Имерети – 269 штрафов.

Все эти три локации в указанный период были эпицентром акций протестов противников власти.

Основная часть оштрафованных – лица в возрасте от 26 до 40 лет.

В тот же период за неподчинение требованию сотрудникам органов правопорядка были оштрафованы 3 914 человек, из которых 3 796 мужчины.

Наибольшее число штрафов в этом случае также приходится на два главных очага протеста – Тбилиси (1 823) и Аджарию (701). Далее следует регион Самегрело – Земо Сванети.

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